Стал известен список самых лучших стран для жизни на пенсии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный исследовательский портал Our Life Plan провел исследование и выяснил, где пенсионеры лучше всего проводят свой заслуженный отдых. Об этом пишет издание Express.

Специалисты составили рейтинг стран, прибегнув к помощи различных данных. В частности, при составлении списка самых лучших стран для жизни на пенсии учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в году. По итогам исследования лучшей страной для пенсионеров стали ОАЭ – там все показатели на высоте.

Вторую строчку заняла Австралия, а вот тройку лидеров замыкает Израиль. Также в топ-10 самых лучших стран для жизни на пенсии вошли Бахрейн, Кипр, Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд. -0-