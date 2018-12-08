Стала известна дата выхода нового сериала "Призрак в доспехах"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал "Призрак в доспехах" выйдет на экраны в 2020 году. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.

Режиссерами аниме станут Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко") и работавший над сериалом "Призрак в доспехах: Синдром одиночки" Кэндзи Камияма.-0-