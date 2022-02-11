Стала известна дата выхода сериала про Оби-Вана Кеноби

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Disney+ назвал дату выхода пилотной серии про жизнь легендарного персонажа из франшизы "Звездные войны". Об этом рассказали в Twitter.
Отмечается, что зрители смогут насладиться новым проектом про Оби-Вана Кеноби уже 25 мая. Премьера состоится на стриминговом сервисе, а к роли одного из самых популярных персонажей знаменитой серии фильмов вернется Юэн Макрегор. К слову, именно этот актер показал на экране легендарного джедая во втором и третьем эпизодах "Звездных войн".-0-
Съемки сериала стартовали в апреле 2021 года. Изначально Disney планировал сделать спин-офф про Оби-Вана Кеноби полнометражным фильмом, однако проект превратили в сериал из-за неудовлетворительных сборов картины о Хане Соло.-0-
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