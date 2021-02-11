Стала известна конкурсная программа "Берлинале"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать кинокартин поборются за основные награды Берлинского кинофестиваля, который в 2021 году пройдет в новом формате из-за пандемии коронавируса. Программу представил 11 февраля художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан, передает ТАСС.

Большинство приглашенных режиссеров уже участвовали в фестивале раньше. Диапазон затронутых тем обширен и актуален.

Все конкурсные фильмы будут показаны на большом экране впервые.

Берлинский фестиваль в 2021 году пройдет в два этапа - 1-5 марта в онлайн-формате состоятся мероприятия для представителей отрасли, а обычные сеансы для широкой публики запланированы на 9-20 июня.

Кроме того, в марте пройдет Европейский кинорынок и еще несколько мероприятий для профессионалов. Летом будут организованы сеансы в столичных кинотеатрах, на открытом воздухе, планируется торжественное открытие кинофорума.

Изначально планировалось, что фестиваль пройдет в феврале 2021 года.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн.-0-