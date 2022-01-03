Стала известна лучшая игра 2021 года

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты издания Eurogamer подвели итоги и выбрали лучшую игру 2021 года.

По версии редакции журнала, самой лучшей игрой в 2021 году стал проект под названием Unpacking от студии Witch Beam. Это игра-головоломка, геймплей которой основан на распаковке различных коробок. Игра доступна для компьютеров и консолей.

Второе место в списке лучших игр 2021 года досталось продолжению легендарной серии Halo. Проект Halo Infinite был удостоен внимания критиков и пришелся по вкусу многим геймерам.

Тройку лидеров замыкает Returnal. "В идеальном мире все эксклюзивы должны быть такими: сфокусированными, отчетливыми, отражающими вложенный в них труд разработчиков", - отметили журналисты.

Также в десятку лучших игр 2021 года вошли Death's Door, Metroid Dread, Dorfromantik, Wildermyth, The Artful Escape, Hitman 3 и Forza Horizon 5.-0-