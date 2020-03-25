Стала известна настоящая причина переезда принца Гарри с семьей в Канаду

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи перебрались в Канаду из-за того, что в Великобритании к ним бы никогда не относились на равных с другими членами королевской семьи, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника газеты, переезд был вызван желание принца Гарри обезопасить свою жену и сына от нападок общественности, прессы и других членов королевской семьи. По словам информатора, герцог Сассекский понял, что к Меган Маркл никогда не будут относиться справедливо, поэтому принял решение переехать в Канаду.

Также сообщается, что еще одной причиной смены места жительства стал сын Арчи. Звездные родители хотят защитить ребенка и уберечь его от давления со стороны общественности, дать Арчи "нормальное детство". Принц Гарри рос постоянно окруженный вниманием прессы и людей, что было для ребенка очень тяжело.-0-