Стала известна официальная замена Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Warner Bros. официально определилась с заменой главного злодея в третьей части франшизы "Фантастические твари". Об этом сообщает издание IndieWire со ссылкой на пресс-релиз студии.

Датский актер Мадс Миккельсон теперь официально заменит Джонни Деппа, который до этого сыграл антагониста волшебника Грин-де-Вальда в предыдущих двух частях истории. Ранее подобная информация уже поступала от инсайдеров.

Напомним, киностудия Warner Bros. отказалась от услуг Джонни Деппа после проигранного суда к таблоиду The Sun. Впрочем, актер успел отработать один день съемок, за который получит гонорар в размере $10 млн. -0-