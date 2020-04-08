Стали известны настоящее имя, титул и профессия Меган Маркл

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские СМИ обнародовали свидетельство о рождении сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает издание Daily Mirror.

В документе можно заметить официальную профессию его матери и папы, а также полное имя отца - его королевское высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский. Официальное имя матери - Рейчел Меган, ее королевское высочество герцогиня Сассекская.

Интересно еще и то, что в свидетельстве о рождении родители Арчи работают принцессой и принцем Соединенного Королевства.

Фото Daily Mirror

Место проведение родов тщательно скрывалось от общественности и многие стали думать, что Меган Маркл родила ребенка дома, однако документ опровергает эти слухи. Малыш появился на свет в частной клинике Портленд в Вестминстере, где стоимость родов оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов. -0-