Стали известны номинанты 77-й премии "Золотой глобус"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте "Золотого глобуса" опубликован список номинантов 77-й премии, сообщает "МИР 24" .

В категории "Лучшая драма" среди номинантов названы фильмы "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса, "Брачная история" Ноа Баумбака, "1917" Сэма Мендеса и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.

В номинацию "Лучшая комедия или мюзикл" включены такие кинопроизведения, как "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Рокетмен" Декстера Флетчера.

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На "Лучший анимационный фильм" претендуют "Холодное сердце-2" Криса Бака и Дженнифер Ли, "Как приручить дракона-3" Дина Деблуа, "Король Лев" Джона Фавро, "Потерянное звено" Криса Батлера, "История игрушек-4" Джоша Кули.

В списке номинантов на звание "Лучший режиссер" - Пон Чун Хо ("Паразиты"), Сэм Мендес ("1917"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде").

"Лучшим актером второго плана" могут стать Брэд Питт (роль в фильме "Однажды в Голливуде"), Аль Пачино и Джо Пеши ("Ирландец") или Энтони Хопкинск (роль папы Бенедикта в фильме "Два папы").

Том Хенкс ждет награды за работу в фильме "Прекрасный день по соседству" и за вклад в кинематограф. "Лучшей актрисой второго плана" могут стать Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") или Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").

Торжественная церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 5 января 2020 года в отеле "Беверли-Хилтон" в США.-0-