Стали известны самые богатые знаменитости 2022 года

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитетное американское издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых знаменитостей.

По данным издания, самой богатой знаменитостью нынешнего года стал режиссер Питер Джексон. Деятелю кино удалось заработать $580 миллионов, а все благодаря продаже своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital. Вторую строчку в списке самых богатых знаменитостей занял музыкант Брюс Спрингстин, который стал богаче на $435 миллионов после продажи прав на свои песни лейблу Sony Music Group. Третье место занял рэпер Джей-Зи с $340 миллионами, заработавший на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

Отмечается, что в десятку лидеров рейтинга также вошли актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала ($270 миллиона), рэпер Канье Уэст ($235 миллионов), создатели мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун ($210 миллионов), музыкант Пол Саймон ($200 миллионов), актер и режиссер Тайлер Перри ($165 миллионов), вокалист поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер ($160 миллионов) и рок-музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан ($130 миллионов).-0-

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