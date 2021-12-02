Стали известны самые популярные в 2021 году российские артисты

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи музыкального сервиса Spotify в 2021 году определили самых популярных артистов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Сервис собрал данные с начала года до конца ноября и составил "Топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России". Чаще всего россияне предпочитали включать Моргенштерна, а на второй позиции по популярности оказался Скриптонит. Третью строчку рейтинга занимает музыкант Kizaru. Замыкают пятерку дуэт Miyagi & Andy Panda, а также Big Baby Tape.

Этим артистам принадлежат самые популярные треки на Spotify: Cristal & МОЕТ (Моргенштерн), "Дежавю" (Kizaru) и "Патрон" (Miyagi & Andy Panda). Рэп-исполнители также возглавили топ самых прослушиваемых альбомов в России, однако одну строчку из пятерки лучших занял рок-альбом Teatro d'ira - Vol. I от одной из главных сенсаций этого года - победителей конкурса "Евровидение-2021", итальянской группы Maneskin.

В мировом тренде Spotify главную строчку по популярности занимает пуэрториканский реггетон-певец Bad Bunny, на втором месте - американская певица Тейлор Свифт, которая в этом году выпустила сразу три альбома. Третье место досталось группе BTS, а Drake и Джастин Бибер заняли четвертую и пятую строчку соответственно. -0-