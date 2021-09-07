"Стало горячо": Глюкоза приняла душ прямо в вечернем платье и не оставила шанса юзерам (Видео)

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Популярная российская певица Глюкоза разместила в Instagram новый пост и впечатлила своих многочисленных фолловеров.

Артистка решила привлечь внимание к своей новой песне и выбрала для этого очень смелый способ. Глюкоза примерила серебристое вечернее платье на тонких бретельках, а после отправилась принимать душ, предварительно включив свой новый трек.

Даже вода не могла остудить жаркие танцы Глюкозы, которые мигом привлекли внимание пользователей. "Стало горячо", "Шикарная", "Слишком горячо", - написали поклонники певицы. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-