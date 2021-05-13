Стало известно имя актрисы, которая полетит в космос для съемок на МКС

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В съемках фильма на борту МКС примут участие Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом говорится в заявлении "Роскосмоса".

Госкомиссия провела тщательный отбор кандидатов. Было решено, что на съемки картины "Вызов" на орбите Земли отправиться в основном экипаже Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Помимо всего прочего, был утвержден дублирующий состав. В него вошли актриса Алена Мордовина, оператор Алексей Дудин, а также Галина Каирова. Первого июня начнется подготовка кандидатов, которую будут транслировать в прямом эфире. -0-