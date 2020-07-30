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Калейдоскоп
30 июля 2020, 11:05

Стало известно имя нового бойфренда Меган Фокс

Меган Фокс. Фото из Instagram
Меган Фокс. Фото из Instagram

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Меган Фокс встречается с репером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Музыкант разместил совместный снимок в Instagram.

Мужчина опубликовал кадр вместе с актрисой, где они запечатлены перед зеркалом. Пара дурачится и показывает язык, а в подписи к посту репер написал: "Я ждал вечность, чтобы найти тебя снова".

Слухи о романе Меган Фокс с Колсоном Бэйкером ходили давно, особенно они усилились после того, как папарацци несколько раз ловили парочку вместе. В одном из интервью актриса призналась, что чувствует со своим избранником особую связь, а поклонники принялись поздравлять влюбленных. К слову, Меган Фокс развелась с мужем в этом году и сразу начала отношения с музыкантом. -0-

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