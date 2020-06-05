Стало известно имя первого футболиста, заработавшего миллиард долларов

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось заработать миллиард долларов. Об этом пишет Forbes.

По оценке издания, за свою семнадцатилетнюю карьеру португалец заработал $650 миллионов только на контрактах с футбольными клубами. Помимо этого, Роналду получает прибыль от спонсорских сделок.

Криштиану Роналду первому среди футболистов удалось заработать такое состояние. До этого стать спортсменом-миллиардером смогли только гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.-0-