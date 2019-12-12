Стало известно, когда на экраны выйдет "Матрица 4"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Warner Bros. анонсировала выход четвертой части культового боевика "Матрица", сообщает издание The Hollywood Reporter.

Выяснилось, что новую часть "Матрицы" покажут в кинотеатрах в мае 2021 года. К своим персонажам вернутся Киану Ривз, сыгравший Нео, и Керри-Энн Мосс в роли Тринити.

Пока неизвестно, как сценаристы собираются вернуть главных героев, ведь в предыдущем фильме они погибли. Кроме этого, "Матрица 4" выйдет в прокат вместе с четвертой частью "Джона Уика", где главную роль исполнил также Киану Ривз. -0-