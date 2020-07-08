Стало известно самое удобное для путешествий гражданство

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из агентства Henley & Partners обновили индекс паспортов мира, которые лучше остальных подходят для путешествий.

Согласно данным исследователей, самым удобным для путешествий, даже в условиях пандемии, остается гражданство Японии. Граждане этой страны могут без виз отправиться в 191 страну мира.

В свою очередь, многие паспорта других стран потеряли свои позиции в рейтинге. Это связано с эпидемией коронавируса и открытыми границами ЕС. Страны Евросоюза разрешили въезд на свою территорию с 1 июля туристам, однако многие из стран оказались в "черном списке".

Например, паспорт граждан США переместился сразу на 26 строчку индекса, когда раньше был на седьмой. В ЕС для туристов из США пока действует запрет на въезд. В первой десятке по-прежнему остается Великобритания, Сингапур, Австралия и Канада. -0-