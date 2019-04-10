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Стало известно, сколько женщин довольны своей внешностью

Калейдоскоп 10.04.2019 | 15:50
Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании провели исследование, по результатам которого стало известно какой процент женщин в возрасте от 39 до 53 лет считают себя привлекательными, пишет The Sun.

Исследование провели специалисты сети центров по оказанию услуг, связанных с красотой и здоровьем женщины Boots. В нем приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет.

Согласно результатам данного эксперимента выяснилось, что только 60 процентов (это 960 женщин) довольны своей внешностью, а вот 70 процентов были уверены в том, что на женщин в возрасте 40-50 лет никто не обращает внимание, особенно представители мужского пола.

Более того, в ходе дальнейшего опроса участниц специалисты выяснили, что для восьми из девяти женщин важно, чтобы их считали привлекательными "как внешне, так и внутренне".

Помимо этого, исследователи заверяют, что на уверенность женщины в том, что она действительно привлекательна, влияет ее характер. В частности такие черты как умение признавать свои ошибки, быть честной с собой и другими, а также самоирония, сострадание, умение отстаивать свои права и защищать права других.-0-

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Теги
Великобритания, женщины, исследование, красота
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