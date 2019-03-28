Старейший британский полицейский догнал и задержал преступника на 45 лет моложе его

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании 74-летний полицейский Кит Смит смог догнать и арестовать преступника, который на 45 лет моложе его, сообщает британское издание The Sun .

29-летний Пол Тейл, не имеющий права управлять транспортным средством, попытался скрыться от полицейских на автомобиле. Констебль Кит Смит сначала преследовал нарушителя на служебной машине. После того как преступник выпрыгнул из автомобиля и попытался скрыться между городских построек, Смит бросился за ним вдогонку. 74-летний полицейский смог догнать молодого человека и арестовать его.

Кит Смит является старейшим полицейским в Великобритании и работает в участке уже более 20 лет. В прошлом году он получил благодарность от руководства за то, что оказал помощь пожилому мужчине, которому стало плохо за рулем.-0-

Фото The Sun