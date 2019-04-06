Старейшим в мире профессиональным футболистом назван Исаак Хайик

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский вратарь Исаак Хайик из клуба низшей лиги "Ирони Йегуда" назван самым возрастным в истории футбола профессиональным футболистом. Голкиперу 73 года, сообщает Reuters .

Этот титул Хайик перехватил у футболиста из Уругвая Роберта Кармоны, который в 2015 году вышел на поле в возрасте 53 лет.

Вратарь включен в Книгу рекордов Гиннесса. Через неделю ему исполнится 74 года. Награду игроку вручили 5 апреля после матча с "Маккаби Рамат Ган", который его команда проиграла со счетом 1:5.

Хайик родился в Ираке, но в середине ХХ века он вместе с родными и тысячами других иракских евреев переехал в Израиль.-0-