Старинный дом в США решили не сносить, а просто перевезли в другое место - фото

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особняк 1897 года постройки в городе Беркли в США должны были снести, чтобы на этом месте построить современное здание, однако местные власти нашли способ спасти дом. Об этом сообщает Berkeleyside.

Администрация города приняла решение сохранить 123-летнее здание и перенести его в другое место. Для этого задействовали компанию, которая смогла поместить особняк на специальную платформу и перевезти на другую локацию.

Дом остался единственным старинным представителем архитектуры города. Транспортировка прошла успешно и теперь строение ждет реставрация, а после его откроют для туристов. -0-

Фото Berkeleyside