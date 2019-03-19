Стартовали съемки фильма "Дюна" Дени Вильнева. Музыку к нему пишет Ханс Циммер

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокомпании Warner Bros. и Legendary Entertainment приступили к съемке фильма "Дюна" по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, пишет
Над фильмом будет работать режиссер Дени Вильнев. Музыку к фильму напишет лауреат премии "Оскар" Ханс Циммер. Они уже работали вместе над фантастически триллером "Бегущий по лезвию 2049".
В фильме снимутся Джейсон Момоа, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и другие актеры. Продюсированием картины займутся Томас Тулл, Мэри Пэрент и Кейл Бойтер.
Сами съемки пройдут в Венгрии и Иордании. Фильм расскажет о далеком будущем, где молодой аристократ владеет целой планетой, на которой добывают самое дорогое вещество во всей Вселенной. По предварительным данным картина появится в прокате в ноябре 2020 года.-0-
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