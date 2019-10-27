Старый кардиган Курта Кобейна обошелся новому владельцу в 334 тыс. долларов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе в Нью-Йорке распродали вещи, принадлежавшие лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, сообщает BBC . Среди них был кардиган, который ушел с молотка за 334 тыс. долларов.

Проданный свитер оказался незначительно дешевле электрогитары Fender Mustang, которую оценили в 340 тыс. долларов. Теперь культовый предмет одежды считается самой дорогой кофтой из когда-либо проданных на аукционе.

При этом вещь была далеко не новой: запятнанный и прожженный сигаретами кардиган не стирали больше двух десятилетий. Однако даже в таком состоянии он оказался ценен для поклонников Курта Кобейна. Дело в том, что в этом кардигане лидер группы Nirvana выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году, за полгода до смерти. Записи данного выступления увидели свет уже после кончины музыканта в 1994 году.