Статуэтка Венеры возрастом 23 тыс. лет обнаружена во Франции

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Франции, в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия), археологи нашли статуэтку богини Венеры времен позднего палеолита (40-12 тысяч лет до н.э.), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Ее возраст специалисты определили при помощи радиоуглеродного анализа. "Статуэтка высотой четыре сантиметра относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тысячи лет", – цитирует ТАСС сообщение с сайта. Фигурка находится в отличном состоянии. После исследований она займет место в музее Пикардии.

Вместе с Венерой во время раскопок обнаружили глиняные осколки и остатки инструментов, назначение которых пока не определили. Эксперты считают, что на этом месте ремесленники могли делать предметы культа.-0-