Стажер Google случайно купил объявлений на $10 млн

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной появления желтого прямоугольника на месте рекламного объявления от Google стала ошибка стажера, который нажал не на ту кнопку в ходе тренинга, сообщает МИР 24. Стоимость опубликованного прямоугольника - порядка $10 млн.

На семинаре сотрудникам рассказывали, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений. Стажер-консультант случайно подал заявку на покупку объявлений по цене $25, а не по цене $2-4.

В компании ошибку заметили только через 45 мин. Все это время в США и Австралии пользователи могли видеть такие объявления.

Google пообещала выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, у которых купила их.

Какие санкции применят к стажеру, компания не сообщает.-0-