Стажер Google случайно купил объявлений на $10 млн

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной появления желтого прямоугольника на месте рекламного объявления от Google стала ошибка стажера, который нажал не на ту кнопку в ходе тренинга, сообщает МИР 24. Стоимость опубликованного прямоугольника - порядка $10 млн.
На семинаре сотрудникам рассказывали, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений. Стажер-консультант случайно подал заявку на покупку объявлений по цене $25, а не по цене $2-4.
В компании ошибку заметили только через 45 мин. Все это время в США и Австралии пользователи могли видеть такие объявления.
Google пообещала выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, у которых купила их.
Какие санкции применят к стажеру, компания не сообщает.-0-
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