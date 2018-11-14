Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель комиксов Marvel Стэн Ли до последних дней работал над новым супергероем. Об этом его дочь Джоан Ли рассказала новостному сайту TMZ.
Новый персонаж комиксов получил имя Dirt Man. Над разработкой супергероя Стэн Ли трудился вместе с дочерью.
Джоан Ли отметила, что планирует продолжить работу отца. Также она сказала, что история Dirt Man будет очень интересной, но не стала раскрывать подробности.
Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 95 лет.
Стэн Ли - знаменитый американский писатель, актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель большого количества персонажей комиксов. Ли подарил миру таких героев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также придумал Людей Икс.-0-
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