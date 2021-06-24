Стеша Маликова очаровала Instagram своей улыбкой, а вот к наряду возникли вопросы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красавица Стефания Маликова порадовала фолловеров новыми кадрами в Instagram.

Снимки девушки очаровали ее поклонников, а улыбка не оставила шанса людям. Красота Стефании Маликовой была неоспорима, о чем говорит масса восторженных комментариев, однако к ее наряду на фото возникли вопросы.

Многие юзеры не смогли понять, что для съемки выбрала Стеша Маликова. Одни посчитали, что это необычный костюм, однако другие были уверены, что образ больше походит на пижаму, но тогда "зачем сумочка". Образ звезды вызвал массу споров в сети, из-за чего снимки быстро собрали огромное число разнообразных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-