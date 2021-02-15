Стеша Маликова отметила день рождения без колготок - фото

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова 13 февраля отметила 21-й день рождения. По этому случая была организована вечеринка - фото можно увидеть в личном Instagram девушки.

Для праздника она выбрала черное платье и массивные ботинки. Фолловеры обратили внимание, что девушка без колготок - они задали ей вопрос. Стефания ответила, что не носит их впринципе.

Фанаты все равно были очарованы стройными загорелыми ножками - тем более, что Стефания недавно вернулась с отдыха. Она может позволить себе даже зимой щеголять без колготок.

К слову, фанаты оценили ее пляжный образ.-0-