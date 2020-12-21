Стеша Маликова покаталась на коньках в классном образе - фанаты нашли одну серьезную ошибку

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова ведет активную жизнь, чем регулярно делится в своих постах в Instagram.

На этот раз девушка посетила каток, чему была несказанно рада. Она опубликовала снимки в коньках и розовой курточке. Не обошлось и без фирменной улыбки Стефании - она буквально сияет.

Фанаты осыпали ее комплиментами. Однако некоторые фолловеры поинтересовались, почему Стефания без шапки - они очень переживают за здоровье кумира. Они посчитали отсутствие головного убора минусом этого образа. -0-