Стеша Маликова показала фигуру - фото предложили повесить на холодильник

31 марта,Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова не перестает удивлять фолловеров своей идеальной фигурой. Ее фото в Instagram регулярно собирают огромное количество лайков и комментариев.

На этот раз она поразила фанатов снимком в красивом летнем платье. Внимание привлекла тонкая талия девушки. Подписчики активно расспрашивают о ее секретах стройности. Ведь плоский живот и тонкая талия Стеши привлекают внимание. Некоторые девушки написали, что сразу же задумываются о летнем сезоне. Кто-то предложил распечатать фото Стефании и повесить на холодильник. Отличная мотивация!-0-