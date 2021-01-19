Стеша Маликова показала фигуру в купальнике - фанатам понравились стройные ноги

Стеша Маликова. Фото из социальных сетей
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова поделилась с подписчиками в Instagram пляжными фото - она позирует на отдыхе с младшим братом.
Девушка выбрала раздельный купальник и обычную белую рубашку - образ смотрится эффектно. Фолловеры пришли в восторг от стройной фигуры Стефании - особенно понравились ноги.
Фанаты сказали ей множество приятных слов, уточнив, как девушке удается всегда быть в такой прекрасной форме. Остается дождаться секретных откровений от Стефании.-0-