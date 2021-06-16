Стеша Маликова показала красивый образ, но одна деталь всех смутила

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова опубликовала в Instagram новый пост и порадовала фолловеров стильным образом.

Девушка поделилась снимком в пиджаке, джинсах и с сумочкой, однако одна деталь смутила пользователей. Многие оказались в недоумении и спросили у Маликовой, зачем же она летом примерила сапоги.

Впрочем, большинство комментаторов сошлись во мнении, что Стеша Маликова в красивом образе выглядит великолепно. Кроме этого, они акцентировали внимание на том, что девушка элегантно указала на отказ от вредных привычек, снявшись на фоне знака, запрещающего курение. -0-