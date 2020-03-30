Стеша Маликова показала осиную талию и стройные ноги - ее наряд помог подчеркнуть достоинства

Фото из Instagram
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка Дмитрия Маликова за последнее время порадовала поклонников в Instagram новыми фото. Пристальное внимание фанатов приковало фото девушки в коротком платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру: особенно тонкую талию и стройные ноги.
Поклонники осыпали ее приятными словами, стали активно расспрашивать о том, как ей удается поддерживать форму.
К слову, сама Стефания как-то рассказывала, что похудеть ей помогло интервальное голодание.-0-
Стеша Маликова показала своих подруг - фанаты сказали, что она самая милая из них
Очередная публикация - фотография с двумя подругами. Девушки позируют в красивых нарядах.