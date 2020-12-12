Стеша Маликова показала подружек - одна из них ее копия

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова показала в Instagram фото со своими подругами, которое взбудоражило социальную сеть.

Фолловеры восхитились красотой девушек. Кто-то обратил внимание на то, что справа сидит красавица, которая очень похожа на Стефанию. Действительно, они будто сестры.

Подписчики не поскупились на комплименты: на такое фото приятно смотреть, да и положительная энергия от него идет сильная. Они пожелали Стефании и девчонкам большой удачи.-0-