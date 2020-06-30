Стеша Маликова показала шикарную фигуру в платье – фанаты восхищены

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка Дмитрия Маликова поделилась в Инстаграм свежими фото в белом платье, чем вызвала восторг у фанатов.

"Воздушный" образ Стеши оценили поклонники, назвав "звездную дочку" шикарной, а платье – божественным.

"Красота внеземных масштабов", "Настоящая леди", "Невероятная", "Ангел", "Красота на миллион", - написали фолловеры.

Подписчики не обошли стороной в комментариях и фигуру Стеши. "Обалденная", "Что вы кушаете?", "Как удается поддерживать такую форму?", - задались вопросом комментаторы. -0-

Стеша Маликова показала дерзкий образ - фанаты в восторге от ее стройных ног Образ Стеши получился весьма дерзким: она одета в короткое платье, черную куртку и модные сапоги. Завершает образ ее фирменная улыбка.