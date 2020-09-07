Стеша Маликова показала, в чем ходит в театр - фанаты довольны выбором

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком с отцом перед походом в театр.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида девушки - ее вечернее платье просто роскошное. Это элегантный черный наряд, который имеет изюминку - оборку на подоле платья. Дополнили образ стильные аксессуары - сумочка и сережки.

Поклонники похвалили Стешу за чувство стиля и пожелали ей всего хорошего.-0-

Жена Маликова засветилась в роскошном оранжевом платье, которое понравилось буквально всем Семейное фото было размещено на страничке в Instagram у ее дочки Стефании. На фото Елена одета в длинное оранжевое платье, изюминка которого - бахрома.