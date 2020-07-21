Стеша Маликова в нежном образе свела поклонников с ума

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова разместила в Instagram новый пост, который свел фолловеров с ума.

Девушка предстала перед объективом фотоаппарат в коротком и нежном платье кремового цвета. Дополнил образ цветочный принт на соблазнительном наряде.

В подписи к фотографиям Стеша Маликова призналась, что платье сделано по ее задумке и из ткани, мимо которой девушка не смогла пройти в магазине. Разумеется, очень нежный и привлекательный образ дочки Маликова свел фолловеров с ума и они оставили под записью в Instagram множество восхищенных комментариев. -0-