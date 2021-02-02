Стеша Маликова восхитила Instagram образом пляжной невесты

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова опубликовала серию пляжных снимков, которые восхитили подписчиков ее Instagram.

Она позирует в белоснежном платье, которое похоже на наряд невесты. Ну, конечно, если говорить о церемонии на каком-нибудь экзотическом острове.

Фанаты оказались в легком шоке от того, как дочке Маликова идет белый цвет. Фолловеры пожелали ей хорошего отдыха, а еще отметили, что рады были бы увидеть ее в роскошном свадебном платье.-0-