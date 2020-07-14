Стеша Маликова восхитила сеть черно-белыми снимками - на первом фото фанаты ее вообще не узнали

Стефания Маликова. Фото из Instagram
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова поделилась в Instagram кадрами черно-белой фотосъемки, которые очень понравились фанатам.
Девушка позирует в светлых штанах, блузке. Из аксессуаров у нее - соломенная шляпа. Стеша на фото выглядит счастливой.
Фанатам пришлась по душе эта съемка. На первом фото они и вовсе решили, что это не Стефания. Однако потом, пролистав другие фотографии, они поняли, что это она. Фолловеры пожелали ей счастья и осыпали комплиментами.-0-