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Калейдоскоп
09 апреля 2021, 20:02

Стильная фотосессия Глюкозы заворожила Instagram

Глюкоза. Фото из Instagram
Глюкоза. Фото из Instagram

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза не прекращает радовать своих фанатов кадрами на странице в Instagram.

Селебрити предпочитает разные стили фотографий, не пренебрегая и пикантными снимками в купальнике. В этот раз Глюкоза решила сделать нечто впечатляющее и приняла участие в стильной фотосесии. Для этого артистка примерила шубу и топ фисташкового цвета, а дополнила образ обтягивающими джинсами и большими очками.

Фотографии получились очень атмосферные, что и заворожило внушительное число пользователей Instagram. За непродолжительно время фолловеры Глюкозы оставили под записью десятки тысяч лайков и множество хвалебных отзывов. -0-

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