Стильная и лучезарная Стеша Маликова восхитила Instagram

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Стефания разместила несколько дней назад в Instagram пост и очаровала юзеров.

Девушка представила сразу несколько кадров в стильном образе, а также не упустила шанса блеснуть своей красотой. Новые кадры Стеша Маликова сделала перед праздником "любимого человека". Для похода на мероприятия девушка выбрала стильный черный наряд и белую блузку, а дополнительными аксессуарами стали внушительные серьги.

Стильный наряд и лучезарная улыбка Стеши Маликовой не оставили шанса юзерам, которые были восхищены красотой девушки. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков и массу хвалебных комментариев. -0-