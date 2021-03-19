Стильный наряд Алсу заворожил юзеров Instagram

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Алсу опубликовала в Instagram новый пост и взволновала фолловеров.

Знаменитость представила широкой общественности свой стильный образ, в котором она побывала на одном из мероприятий. Алсу решила быть соблазнительной и впечатляющей гостей. Для этого она выбрала черный наряд: пиджак, топ и обтягивающую юбку.

Необычный образ Алсу заворожил пользователей сети, а изюминкой наряда стал полупрозрачный топ, который подчеркнул стройную фигуру и природную красоту певицы. Неудивительно, что фотографии собрали множество восхищенных комментариев и массу лайков. -0-