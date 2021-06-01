Стивен Кинг назвал фильм ужасов, который его напугал больше всего

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский писатель Стивен Кинг, который прославился своими рассказами в остросюжетных жанрах, сделал признание и назвал самый страшный фильм ужасов. Об этом пишет издание Dread Central.

"Король ужасов", который создал культовое "Сияние" и "Оно", рассказал, какой фильм напугал его больше всего. Стивен Кинг признался, что однажды сын показал ему хоррор 1999 года под названием "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Писатель не смог досмотреть фильм и попросил его выключить, ведь "это слишком жутко и странно".

Картина, которую "король ужасов" Стивен Кинг признал самой страшной, повествует о группе студентов. Они приезжают в небольшой городок Беркитсвиль, штат Мэриленд. Молодые люди намерены сделать документальный фильм по мотивам старой легенды о ведьме из Блэр.

После премьеры критики и зрители радушно приняли фильм, а также работа режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика попала в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов. При бюджете в $60 тысяч хоррор "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" заработал в мировом прокате $248 миллионов. -0-