Стиви Никс стала первой женщиной, дважды включенной в Зал славы рок-н-ролла

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония, посвященная включению артистов в Зал славы рок-н-ролла, состоялась 29 марта вечером в нью-йоркском спортивном комплексе Barclays Center. Об этом сообщило агентство AP .

В этом году особое внимание прессы было приковано к 70-летней американской певице и композитору Стиви Никс, которая стала первой женщиной, дважды удостоенной чести быть внесенной в престижный список артистов. Первый раз это случилось в 1998 году, когда Никс была в составе группы Fleetwood Mac. Теперь Никс включена в Зал славы за свою сольную карьеру.

Кроме Никс в Зал славы рок-н-ролла включена певица Джанет Джексон и пять британских групп. На включение в Зал славы претендовали еще 15 групп и исполнителей.

На включение в расположенный в Кливленде (штат Огайо) Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и другие.

Решать, кто достоин войти в культовое сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. В определении лауреатов участвуют около 1000 экспертов в области музыки - другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки музыки.-0-