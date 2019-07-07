Стиви Уандер приостановит выступления из-за операции по пересадке почки

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и композитор Стиви Уандер намерен на время прекратить выступления, поскольку ему в сентябре проведут операцию по трансплантации почки. Об этом он заявил 6 июля со сцены во время выступления в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-ресурс TMZ.

"Вот что произойдет: мне предстоит операция, пересадка почки в сентябре этого года, - сказал 69-летний певец. - У меня есть донор, я в полном порядке". Он рекомендовал поклонникам "не обращать внимания на слухи" о его состоянии и пояснил, что выступит еще на трех концертах, а потом сделает паузу.

Ранее газета Detroit Free Press сообщила со ссылкой на источники в окружении Уандера, что певец страдает от тяжелого заболевания. Издание отмечало, что Уандер не желает распространения этой информации.

Стиви Уандер - один из самых знаменитых в мире вокалистов, композитор, продюсер и общественный деятель. Он оказал огромное влияние на развитие музыки XX века. Один из основоположников классического соула и направления ритм-энд-блюз является 25-кратным лауреатом престижной музыкальной премии Grammy.-0-