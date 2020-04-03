Стюардесса показала, как "работает из дома" - видео

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводница авиакомпании WestJet Кристен осталась без работы из-за отмены многочисленных рейсов по всему миру. Девушка перешла на работу "из дома" и поделилась кадрами в YouTube.

Вместе со своим мужем они находятся на карантине дома, поэтому ее единственным "пассажиром" стал супруг. Девушка решила не откладывать форму стюардессы и показал, как бы выглядел один день ее "работы из дома".

В кадре Кристен предлагает своему мужу напитки, проводит инструктаж безопасности и показывает, где в квартире аварийные выходы. Кроме этого, она просит супруга убрать ноутбук ради его безопасности, а также предлагает напитки.

Видео понравилось пользователям сети и они отметили, что посмеялись от души. Многие стюардессы в комментариях написали, что столкнулись с такой же проблемой. Веселые кадры собрали на YouTube почти миллион просмотров. -0-