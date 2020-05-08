Стюардесса раскрыла самые грязные места в самолете. Спойлер - это не туалет!

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стюардесса одной крупной авиакомпании анонимно рассказала, какое место в самолете самое грязное. Ее слова передает издание Daily Express.

Так, по словам бортпроводницы, при перелете лучше не прибегать к помощи карманов впереди стоящего кресла. Стюардесса отмечает, что их никак не чистят. Кроме этого, она советует пассажирам перед полетом протереть влажными салфетками поднимающиеся столики, ремни безопасности, а также пройтись по карманам кресел.

По словам стюардессы, при большом количестве рейсов уборщицы самолетов просто не успевают между вылетами продезинфицировать каждое кресло и столик. Помимо всего прочего, в карманах кресел могут остаться "подарки" от предыдущих пассажиров в виде грязных салфеток, больничных сумок, носков, жвачек и огрызков от яблок. -0-