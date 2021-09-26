Стоимость полета космическим туристом на "Союзе" составляет около $50 млн

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около $50 млн. Об этом рассказал журналистам глава российского представительства компании - оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Федором Юрчихиным" на ВДНХ, сообщают РИА Новости.

"Цена такая же, как и везде, в районе $50 млн плюс-минус", - сказал он.

Сергей Костенко отметил, что начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на "Союзе".

На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.-0-