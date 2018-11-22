Столичные спасатели сняли кавер на "Цвет настроения черный"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС и музыкант Дядя Ваня подготовили новый кавер на песню Егора Крида и Филиппа Киркорова "Цвет настроения черный". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Клип называется "Цвет настроения красный". В съемках приняли участие работники МЧС и члены их семей. Участвовал также первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

"Ключевая мысль клипа: "112 - номер безопасный". Он используется практически во всей Европе, а в Беларуси появился в дополнение к уже существующему номеру 101 перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. В связи с предстоящими II Европейскими играми клип будет еще и хорошим способом напомнить, куда обращаться, "если что-то пойдет не так", - отметили в МЧС.-0-