Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккаунты 44-го президента США Дональда Трампа в двух популярных соцсетях вновь открыли.

Ранее главу Белого дома заблокировали на многих площадках. Причиной стал штурм Капитолия, а в начале месяца основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Дональда Трампа заблокировали в социальной сети из-за "разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство".

Теперь записи на страницах президента Дональда Трампа в Facebook и Instagram отображаются, однако он по-прежнему не имеет доступа к YouTube, Twitter и другим крупным приложениям. -0-